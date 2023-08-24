76-летняя королева Камилла собрала коллекцию уникальных сумок Королева Британии коллекционирует сумки брендов Chanel, Fendi и Bottega Veneta

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Камилла

76-летняя королева-консорт Великобритании Камилла собрала коллекцию редких сумок от известных брендов, сообщает Daily Express. Издание отмечает, что отличительной особенностью стиля ее предшественницы Елизаветы II были шляпки, Камилла же сделала своим фирменным знаком экстравагантные сумки. В ее гардеробе есть уникальные сумки от Chanel, Fendi, Bottega Veneta и других известных марок, сообщает источник.

Королева Камилла годами совершенствовала свой стиль, но ее коллекция сумок и других аксессуаров является поистине особенной. В гардеробе жены Карла III есть фирменная сумка Rodnik Band, созданная в 2015 году и стилизованная под банку с бобами Heinz. Также Камилла демонстрировала винтажные сумки от Chanel, Fendi и Bottega Veneta, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что над стилем Камиллы работает бывший стилист Елизаветы II Джеки Микин, который следит за каждым ее выходом на публику. В коллекции Камиллы есть сумки от британского бренда Aspinal of London, выпустившего множество украшений для членов королевской семьи, и сумки любимого бренда покойной королевы Елизаветы II Launer.

Ранее Камилла рассказала, что закармливает внуков горохом до тошноты. Королева Британии заявила, что часто берет с собой пятерых наследников в огород, где разрешает им есть горох прямо с грядок. Они могут делать это часами, пока их не стошнит. Жена Карла III предпочитает готовить еду из собственноручно выращенных овощей и приучила к этому всю семью. Камилла назвала зеленый горох своим любимым овощем.