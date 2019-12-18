На Украине растёт число граждан, которые поддерживают вступление страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.
За то, чтобы Незалежная вошла в ЕС, проголосовали 60% респондентов, за присоединение к НАТО высказались 52% опрошенных. В ноябре за вступление в Евросоюз высказались 57% опрошенных, а вступление в Альянс поддержали 48% респондентов,
Исследователи отметили, что среди жителей юго-восточных областей Украины преобладает поддержка идеи о равноудалённости от РФ и западных стран, или же пророссийские ориентации.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил о невозможности вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Эксперт считает, что Европа не сможет принять Киев, так как в противном случае это повлечёт за собой конфликт с Россией, писал NEWS.ru.
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