https://static.news.ru/photo/6ed93ece-2265-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Украине растёт число граждан, которые поддерживают вступление страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.

За то, чтобы Незалежная вошла в ЕС, проголосовали 60% респондентов, за присоединение к НАТО высказались 52% опрошенных. В ноябре за вступление в Евросоюз высказались 57% опрошенных, а вступление в Альянс поддержали 48% респондентов, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», проводившей опрос в период с 13 по 17 декабря.

Исследователи отметили, что среди жителей юго-восточных областей Украины преобладает поддержка идеи о равноудалённости от РФ и западных стран, или же пророссийские ориентации.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил о невозможности вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Эксперт считает, что Европа не сможет принять Киев, так как в противном случае это повлечёт за собой конфликт с Россией, писал NEWS.ru.