55-летняя актриса забеременела от молодого поклонника The Sun: в Колумбии 55-летняя актриса ждет ребенка от 24-летнего поклонника

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Актриса и писательница Алина Лозано из Колумбии объявила о беременности, сообщает The Sun. По информации издания, женщина ждет ребенка от поклонника, который на 31 год младше ее.

55-летняя Лозано вышла замуж за 24-летнего Джима Веласкеса в ноябре 2023 года. Супруг женщины с раннего возраста следил за ее творчеством и был поклонником. Их свадьба вызвала много обсуждений в Сети, некоторые посчитали, что Веласкес преследует только финансовую выгоду. Лозано опровергла слухи, отметив, что мужчина сам зарабатывает себе на жизнь и является самодостаточным человеком.

Недавно пара сообщила, что ждет ребенка. Актриса рассказала, что смогла забеременеть в зрелом возрасте с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Супруги обращались в клинику по лечению бесплодия для зачатия ребенка. На все процедуры понадобилось около 100 млн колумбийских песо (2,4 млн рублей).

Это большие деньги, но оно того стоило, ведь теперь вы сами видите, что наше маленькое чудо скоро появится на свет, — заявила Лозано.

Ранее 41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что пережила выкидыш в 2015 году, но держала это в тайне. По словам артистки, тогда она впервые в жизни забеременела, однако «что-то пошло не так». Стать матерью Хэтэуэй смогла только через год после трагедии.