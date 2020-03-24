Посольство России в Чили сообщило о россиянах, которые хотят покинуть страну. Заинтересованность в эвакуации домой выразили 54 человека.
106 туристов уже покинули государство, отмечается в Twitter диппредставительства. Пресс-атташе посольства Денис Винокуров рассказал журналистам РИА Новости, что эти данные будут переданы в координационный штаб Министерства иностранных дел, сотрудники которого принимают решение о вывозе граждан.
Мы постоянно взаимодействуем с координационным штабом и актуализируем информацию: кто остался, кто улетел, — подчеркнул он.
В настоящий момент в Чили зафиксировано 746 случаев заражения коронавирусом. 11 человек выздоровели, двое погибли.