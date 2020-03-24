Фото: Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Чили сообщило о россиянах, которые хотят покинуть страну. Заинтересованность в эвакуации домой выразили 54 человека.

106 туристов уже покинули государство, отмечается в Twitter диппредставительства. Пресс-атташе посольства Денис Винокуров рассказал журналистам РИА Новости, что эти данные будут переданы в координационный штаб Министерства иностранных дел, сотрудники которого принимают решение о вывозе граждан.

Мы постоянно взаимодействуем с координационным штабом и актуализируем информацию: кто остался, кто улетел, — подчеркнул он.

В настоящий момент в Чили зафиксировано 746 случаев заражения коронавирусом. 11 человек выздоровели, двое погибли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ростуризм запустил портал обратной связи для российских туристов, которые находятся за границей или планируют отправиться туда.

По состоянию на 24 марта, в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека выздоровели.

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