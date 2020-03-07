https://static.news.ru/photo/5362e044-605b-11ea-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: California National Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

На круизном лайнере Grand Princess, где был обнаружен коронавирус, находятся 49 граждан Украины. Сейчас судно стоит у берегов Калифорнии.

Сейчас генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины, — цитирует УНИАН директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

На лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружен коронавирус — у двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3,5 тысячи человек: 1111 членов экипажа и 2422 пассажира.

Как ранее писал NEWS.ru, российские дипломаты сообщили о том, что Госдепартамент США подтвердил нахождение четырёх россиян на борту лайнера Grand Princess.