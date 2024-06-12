«$40 млрд минимум»: НАТО обсудит ежегодное обеспечение Украины Столтенберг: НАТО утвердит план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год

Фото: U.S. Army photo by Sgt. Andrew Greenwood

Министры обороны НАТО рассмотрят 13 июня план по ежегодному выделению оружия Украине, заявил на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, речь идет об объемах помощи на $40 млрд в год, передает ТАСС.

С начала конфликта страны НАТО предоставляли $40 млрд военной помощи каждый год. Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется, — подчеркнул политик.

Столтенберг добавил, что рассчитывает на положительное решение министров НАТО. Генсек уточнил, что этот момент станет ключевым в пакете помощи Украине и дополнительно получит согласование на вашингтонском саммите.

Помимо этого, Столтенберг заявил, что страны НАТО будут обязаны поставлять оружие Украине. Он уточнил, что поставки будут координировать командные структуры военного блока под наблюдением генерала Кристофера Каволи. По словам генсека, перевод помощи Украины из статуса добровольной в обязательную поможет сделать поставки масштабнее и надежнее.

Столтенберг добавил, что нововведение позволит использовать общее финансирование Альянса. Политик уточнил, что НАТО важна отчетность и «справедливое распределение расходов» с учетом длительности украиснкого конфликта.