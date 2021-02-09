40 доз вакцины от COVID-19 украли из медцентра в Чили

https://static.news.ru/photo/07815aba-6ad8-11eb-8819-96000091f725_660.jpg Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Чили начала расследование по факту кражи вакцины от коронавируса из медицинского центра в городе Курико в центральной части страны.

Пропажу 40 доз препарата, произведённого китайской компанией Sinovac, обнаружили поздно вечером 8 февраля. Местные власти также инициировали административное и внутреннее расследование инцидента, сообщает радиостанция BioBioChilie.

В Чили в настоящее время проходит массовая прививочная кампания. Похищенные дозы вакцины предназначались для врачей и пожилых граждан.

6 февраля вакцину Sinovac разрешили применять среди всех групп населения в Китае. Ранее ею в КНР прививали только людей из группы риска. Применение вакцины Sinovac также одобрено в экстренных случаях в Бразилии, Чили, Колумбии, Уругвае, Лаосе и Индонезии.

Как писал NEWS.ru, число привившихся в мире от коронавирусной инфекции превысило количество заболевших. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что больше трёх четвертей вакцинаций пришлось на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, люди не получили ни одной прививки.