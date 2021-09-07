40 человек погибли при пожаре в тюрьме Индонезии

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме Индонезии, сообщает Reuters.

Как заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант, возгорание возникло примерно в час-два ночи в тюрьме блока C класса I в Тангеранге. В настоящий момент причины пожара расследуются индонезийскими властями.

В блоке, где произошел пожар, содержались 122 человека. Они были суждены за преступления, связанные с наркотиками. При этом Априант не уточнила, сколько человек было в помещении на момент пожара, но подтвердила, что тюрьма была переполнена.

Ранее сообщалось, что загорелась тюрьма Белгородской области, где отбывает свой срок наказания актёр Михаил Ефремов. По информации журналистов, пламя появилось на промышленном участке. Сотрудники колонии потушили его самостоятельно, в результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что причиной пожара послужило возгорание строительного мусора.