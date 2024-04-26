38 лет аварии на ЧАЭС: где и из-за чего трагедия может повториться?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

26 апреля исполняется 38 лет одной из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории по масштабам и последствиям. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Что происходило в Чернобыле, может ли трагедия повториться, какие регионы рискуют стать новой зоной отчуждения?

Что произошло 38 лет назад

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01:23:40 по московскому времени. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.

Выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно локализовали пожар, не дав огню перекинуться на соседние энергоблоки. К сожалению, они не были оснащены средствами защиты от радиации. Пожарные получили огромные дозы радиации, губительные для их здоровья. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР.

В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, на которых проживало около 3 млн человек. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие Земли.

Возможен ли «новый Чернобыль» на Ближнем Востоке

Обмен ударами по ядерным объектам между Израилем и Ираном может вызвать «новый Чернобыль», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в обеих странах находятся несколько таких объектов, если их атаковать, может образоваться масштабная зона отчуждения.

«Обмен ударами по ядерным объектам между Израилем и Ираном приведет к печальным последствиям для региона. На Ближнем Востоке далеко не все поддерживают Иран, даже среди арабских стран. Но если Израиль ударит первым, то, безусловно, арабский мир может отвернуться от Иерусалима окончательно», — считает собеседник.

Дандыкин добавил, что, несмотря на помощь Иордании, США и Великобритании, «Железный купол» ЦАХАЛ пробивается. При этом Иран показал не все, на что способен, а только малую часть, в КСИР заявили, что использовали старые ракеты, и этому можно верить, подчеркнул эксперт. Он отметил, что возможности Ирана осознают даже ястребы на Западе, в Израиле.

«Что будет дальше? Время идет, прошло несколько дней, ЦАХАЛ полгода в Газе, рядом „Хезболла“. В любом случае удар по ядерному объекту в Израиле вызовет новый Чернобыль, а мы знаем, что это такое — зону отчуждения в России, на Украине, в Белоруссии. Вокруг самой ЧАЭС, предварительно, 2600 кв. км расселили. А таких объектов не один в Израиле, как и в Иране. И если по многим ударить... Несколько Чернобылей», — заключил Дандыкин.

К чему приведут атаки ВСУ на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали попытки атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 26 апреля сообщила, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не наблюдалось уже неделю. В агентстве отметили, что опыт показывает — в любую секунду все может измениться.

Ранее специалисты пришли к мнению, что в случае подрыва ЗАЭС зона заражения составит около 30 километров, но дальние регионы и соседние страны тоже столкнутся с разного рода последствиями.

В зоне наибольшего риска окажутся Энергодар и Никополь — города, расположенные в 10-километровой зоне. Первый находится под контролем российских войск, а второй — украинских. Как говорят эксперты, степень заражения других территорий и формирование поля загрязнения пока оценить невозможно — они будут зависеть от направления ветра, наличия или отсутствия осадков в день катастрофы.

Специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров рассказал NEWS.ru, что повод для тревоги есть, поскольку воздушный удар может повредить хранилище отработанного ядерного топлива, которое расположено на площадке возле ЗАЭС.

«По сути, просто контейнеры, выставленные на открытый воздух. По ним попасть и повредить их гораздо проще, чем реактор», — поделился мнением Уваров.

При этом собеседник отметил, что апокалипсиса не будет, поскольку на ЗАЭС используется «очень жизнестойкая технология». Он напомнил, что авария на реакторах подобного типа уже была в США в 1979 году на АЭС в Тримайл-айленд.

«Там использовался реактор PWR, который по технологии схож с нашим реактором ВВЭР, который и используется на ЗАЭС. Да, энергоблок вышел из строя окончательно, но в районе станции даже не потребовалось объявлять эвакуацию из близлежащих населенных пунктов», — рассказал специалист.

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