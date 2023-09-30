30 сентября 2015 года ВС РФ начали военную операцию на территории Сирии, в которой с 2011-го шла гражданская война. Российские войска выступили на стороне правительства президента Башара Асада против террористических формирований «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
Сразу после начала операции Россия разместила на сирийском аэродроме Хмеймим свою авиационную группу и нанесла первые удары по объектам террористов в провинциях Хомс и Хама. Помимо ВКС РФ в боевых действиях был задействован российский военно-морской флот.
ВС РФ приняли участие в военной операции за пределами бывшего СССР впервые в истории постсоветской России. Российские военные потеряли в различных обстоятельствах более 10 летательных аппаратов.
В частности, 24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24М ВКС РФ был сбит истребителем F-16 ВВС Турции на территории Сирии. Самолет упал в регионе, контролируемом радикальными террористическими группировками выходцев из Северного Кавказа и бывших республик СССР, в четырех километрах от границы с Турцией. Оба летчика катапультировались. Командир экипажа Олег Пешков был убит в результате обстрела боевиков с земли во время приземления.
В конце 2017 года российский президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов на территории Сирии. К тому времени правительственные силы Асада стали восстанавливать контроль над страной. В декабре того же года Путин отдал приказ о выводе большей части российского контингента из Сирии.
Согласно информации главы Минобороны России Сергея Шойгу, в ходе операции были ликвидированы свыше 800 «главарей бандформирований» и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из РФ и СНГ.
В 2020 году Шойгу заявил, что «Исламское государство» прекратило свое существование в Сирии.
Самые яркие кадры российского руководства, солдат и военной техники в Сирии — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Экипаж БТР готовится к военному параду на российской авиабазе Хмеймим
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Пресс-секретарь Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков готовит автобусную колонну для журналистов в Пальмире
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Солдаты готовят тяжелый бомбардировщик Су-24 к боевому заданию на российской авиабазе Хмеймим
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Техники готовят истребитель-бомбардировщик Су-34 к вылету
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Российский военный демонстрирует макет взрывного устройства, встроенного в шину, в Пальмире
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Военнослужащие российских вооруженных сил охраняют древние руины в Пальмире
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Истребители Су-33 были запущены с российского авианосца «Адмирал Кузнецов»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Истребители Су-33 были запущены с российского авианосца «Адмирал Кузнецов»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Истребители Су-33 были запущены с российского авианосца «Адмирал Кузнецов»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Истребители Су-33 были запущены с российского авианосца «Адмирал Кузнецов»
Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Военнослужащие Вооруженных Сил России проходят через новый военный лагерь в Пальмире
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Министр обороны России Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) беседуют с российскими летчиками на авиабазе Хмеймим
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин позирует для фото с пилотами на российской авиабазе Хмеймим
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад (2-й слева), президент России Владимир Путин (2-й справа) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) на авиабазе Хмеймим
Фото: twitter.com/sayed_ridha/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим
Фото: twitter.com/sayed_ridha/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим
Фото: twitter.com/sayed_ridha/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим
Фото: twitter.com/sayed_ridha/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские крылатые ракеты поразили цели террористов под Пальмирой
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Санкт-Петербург. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники Сирийской Арабской Республики в рамках военно-патриотической акции «Сирийская перемена»