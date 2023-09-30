За восемь лет ВС РФ разбили ИГ в Сирии: фото солдат и военной техники

Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Военнослужащие российских вооруженных сил позируют рядом с древними руинами в Пальмире

30 сентября 2015 года ВС РФ начали военную операцию на территории Сирии, в которой с 2011-го шла гражданская война. Российские войска выступили на стороне правительства президента Башара Асада против террористических формирований «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Сразу после начала операции Россия разместила на сирийском аэродроме Хмеймим свою авиационную группу и нанесла первые удары по объектам террористов в провинциях Хомс и Хама. Помимо ВКС РФ в боевых действиях был задействован российский военно-морской флот.

ВС РФ приняли участие в военной операции за пределами бывшего СССР впервые в истории постсоветской России. Российские военные потеряли в различных обстоятельствах более 10 летательных аппаратов.

В частности, 24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24М ВКС РФ был сбит истребителем F-16 ВВС Турции на территории Сирии. Самолет упал в регионе, контролируемом радикальными террористическими группировками выходцев из Северного Кавказа и бывших республик СССР, в четырех километрах от границы с Турцией. Оба летчика катапультировались. Командир экипажа Олег Пешков был убит в результате обстрела боевиков с земли во время приземления.

В конце 2017 года российский президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов на территории Сирии. К тому времени правительственные силы Асада стали восстанавливать контроль над страной. В декабре того же года Путин отдал приказ о выводе большей части российского контингента из Сирии.

Согласно информации главы Минобороны России Сергея Шойгу, в ходе операции были ликвидированы свыше 800 «главарей бандформирований» и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из РФ и СНГ.

В 2020 году Шойгу заявил, что «Исламское государство» прекратило свое существование в Сирии.

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