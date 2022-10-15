30 мертвых китов выбросило на берег в Аргентине

Фото: E. Hummel/blickwinkel/Global Look Press

Число выброшенных мертвых китов на берег на юге Аргентины выросло до 30, передает РИА Новости со ссылкой на Институт охраны китов. Ученые предполагают, что млекопитающие отравились водорослями. Сейчас изучается эта гипотеза, так как в образцах планктона и двустворчатых моллюсков был обнаружен очень высокий уровень биотоксинов.

Число китов выросло до 30, — говорится в сообщении.

Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых. Тело первого из них было обнаружено 24 сентября.

Ранее тела нескольких тысяч дельфинов нашли на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. По мнению специалиста по морским млекопитающим Александра Жбанова, это, вероятно, произошло из-за инфекции. Он пояснил, что причин может быть много, важно знать, какие следы остались на дельфинах, надо взять их анализ крови.

В сентябре на Сахалине на реке Пугачевке рыбаки и туристы обнаружили большое количество мертвой рыбы. По сообщениям очевидцев, каждый день из водоема выгребают несколько десятков тонн тухлых туш.