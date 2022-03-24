30 марта Россия снимет ограничения на въезд в Казахстан и Монголию
Захар Чайченко
Захар Чайченко
10:11, 24 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия 30 марта снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В источнике уточнили, что ограничения снимут в 00:00 по мск.
Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение в 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы, — сказано в сообщении.
Напомним, что ранее казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air приостановил полёты в Россию и над её территорией из-за отсутствия страхового покрытия коммерческих рейсов.
Помимо этого, казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию и над её территорией. Причиной названо прекращение страхового покрытия коммерческих полётов, которое наступило после санкций ЕС в отношении Москвы