30 марта Россия снимет ограничения на въезд в Казахстан и Монголию

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КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии, возможно, речь идёт о баллистической ракете, которая может упасть внутри экономической зоны Японии. Отмечается, что ракета находится в полёте более часа и может быть межконтинентальной.

Ведомство предупреждает рыболовные суда о возможной опасности и просит не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Также сообщается, что предположительный район падения находится недалеко от северной префектуры Аомори....