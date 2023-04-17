30 человек пострадали при столкновении поездов в Бангладеш

Фото: Rayhan Ahmed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов на востоке Бангладеш, сообщает газета The Daily Star. Пять пассажиров были госпитализированы с тяжелыми травмами. Sonar Bangla Express, направлявшийся в Дакку, врезался в товарный поезд в Нангалкоте Кумиллы, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов.

Я не могу сказать, что вызвало это. Был сформирован следственный орган из четырех человек во главе с офицером отдела транспорта (Чаттограм) Тариком М.Д. Имраном, — заявил начальник отдела железных дорог Абидур Рахман.

По предварительной версии, столкновение поездов произошло из-за отказа системы сигнализации на станции. Также указывается, что причиной аварии могла стать ошибка железнодорожных работников.

Ранее в американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов. В результате аварии состав загорелся.

В начале апреля один человек погиб в результате крушения пассажирского поезда в Нидерландах. Еще около 30 человек пострадали, многие из них получили серьезные травмы. Авария произошла из-за того, что передний вагон состава сошел с рельсов и съехал в поле, второй — перевернулся на бок. Кроме того, в последнем вагоне поезда произошел пожар, но он был оперативно потушен.