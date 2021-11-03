«3+3» = урегулирование карабахского конфликта?

О необходимости создания платформы «3+3» или, как её ещё называют, «платформы шести» на Южном Кавказе заявляли в Анкаре ещё 20 лет назад. Однако новую жизнь в неё вдохнул действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на «Параде Победы» в честь окончания Второй Карабахской войны в Баку 10 декабря 2020 года. Правда, платформа, которая даёт надежду на разрешение противоречий между сторонами карабахского конфликта, пока не получила своего дальнейшего развития. Турецкий лидер снова затронул эту тему в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые прошли в Риме на полях саммита Группы двадцати (G20). NEWS.ru попытался определить перспективы запуска шестисторонней платформы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Платформа «3+3» представляет собой поствоенное региональное сотрудничество трёх игроков на Южном Кавказе: Азербайджана, Армении и Грузии с их влиятельными соседями — Турцией, Россией и Ираном. Первоначально инициаторы идеи своей главной целью обозначили разблокирование транспортных коммуникаций на территории Армении, которые были приостановлены после начала конфликта. По расчётам азербайджанской и турецкой сторон, загнанная в блокаду Армения таким образом сможет получить расцветающую экономику.

Инициативу Анкары и Баку поддержала и российская сторона. Вопрос был затронут главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. По словам российского министра, работы по разблокированию всех транспортных и экономических связей предусмотрены в подписанном трёхстороннем соглашении между лидерами Азербайджана, России и Армении от 10 ноября прошлого года. Лавров заметил, что запуск платформы «3+3» положительно повлияет на развитие экономики как сторон конфликта, так и их соседей.

Также Москва регулярно ведёт консультации по поводу реализации данной инициативы с игроками региона. Так, 2 ноября Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которого они обсудили запуск сотрудничетва в формате «3+3». До этого Лавров затронул этот вопрос и с главой МИД Турции Мевлютом Чувашоглу в рамках саммита G20. Стороны выразили заинтересованность в установлении мирной жизни в Карабахе.

Страхи Армении

Однако, Армения, как одна из конфликтующих сторон, с принятием однозначной позиции по запуску формата «3+3» не спешит. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял , что, в первую очередь, необходимо понять, о каком конкретно сотрудничестве идёт речь, какую цель преследует платформа и по каким принципам она будет работать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Еревана немаловажно, что инициаторами создания «платформы шести» выступают Турция и Азербайджан, что также вызывает настороженность армян. Ведь, по их мнению, Анкара и Баку таким образом пытаются вытеснить сферу влияния Минской группы ОБСЕ в регионе, которая выступает для них неким защитником в поле дипломатических разногласий.

В Армении «3+3» считают наполненной рисками авантюрой. Политолог Армен Гаспарян в беседе с NEWS.ru заявил, что речь идёт не о том, что будет из себя представлять платформа. Он считает, что соответствующее шестистороннее сотрудничество повлечёт за собой ряд серьёзных сложностей. Эксперт подчеркнул, что у армянской стороны нет ни дипломатических, ни каких-либо отношений с Турцией. К тому же Анкара в рамках теории «один народ — два государства» по сути отождествляет себя с Азербайджаном. Гаспарян не верит, что в послевоенных реалиях новый формат поможет урегулировать кризис вокруг Карабаха.

Самое главное, дело не в стабилизация ситуации, которая предусмотрена механизмом «3+3», а в социализации жителей Армении и Азербайджана после войны. У них тотальная ненависть друг к другу. Я очень сильно сомневаюсь, что шестисторонний механизм работы будет способен это всё решить, — сказал Гаспарян.

Политолог также высказал мнение, что разблокирование транспортных и экономических связей не будет способствовать налаживанию взаимодействия стран. В то же время, по его словам, взаимодействие первостепенно, так как позволит начать проработку дальнейших шагов.

Возвращение блудного Ирана

Иран же сегодня как никогда заинтересован в восстановлении влияния на Южном Кавказе и возможности заявить о себе. Вероятно, именно после привлечения Тегерана в «3+3» было заявлено о прекращении напряжённости с Баку, о котором недавно заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Баку официально данное сообщение не комментировал. Однако, очевидно, что позицию Тегерана он поддерживает.

Сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в разговоре с NEWS.ru заявил, что события, связанные с 44-дневной войной между Арменией и Азербайджаном, создали условия отстранения Ирана от решения серьёзных проблем на Южном Кавказе. К тому же между Турцией и Азербайджаном образовалось очень сильное союзническое единство. Это не могло не повлиять на настроения в Тегеране.

Турция является историческим соперником Ирана. Значимость созданной коалиции и расширение влияния Анкары сказались на понимании многих проблем со стороны Ирана. «3+3» позволяет этой стране вернуться не только к обсуждению, но и принятию важных решений в отношении Карабаха, и налаживанию взаимоотношений с Баку. Возвращение Ирана к коллективному решению проблем в регионе играет особенную роль на фоне не совсем удачной кавказской политики последних нескольких лет. Баз Ирана так же, как и без Турции, решить серьёзные проблемы невозможно. Поэтому «3+3» является очень эффективным способом движения по правильному пути, — пояснил Сажин.

Более того, есть мнение, что разблокирование транспортных коридоров поможет Ирану прорвать санкционную блокаду, которая осуществляется со стороны США. После окончания Карабахской войны у Ирана были нарушены коммуникации. Теперь Азербайджан взимает госпошлину на границе. Более того, Баку заложил фундамент Зангезурского коридора, который даст Анкаре сухопутный выход к Каспийскому морю. Всё это не может оставить Иран в стороне после геополитических изменений на карте Закавказья.

Грузинский камень преткновения

Множество сложностей в реализации шестисторонней платформы вызывает отказ грузинских властей от участия в ней. Ранее вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Закалиани заявил, что представителям страны будет сложно участвовать в формате «3+3» по Карабаху вместе с Россией, с которой у неё отсутствуют дипломатические отношения с 2008 года. При этом важно, что такая платформа могла бы стать площадкой для налаживания двусторонних отношений с Москвой. Тем более российская сторона не раз выражала готовность к подобному развитию событий. Однако Тбилиси выступает категорически против такого сценария.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Все точки над i расставили беседы, вовремя проведённые главой Пентагона Ллойдом Остинои с грузинской стороной. По его словам, Россия должна уважать обязательства соглашения о прекращении огня от 2008 года, прежде чем обсуждать новые форматы. Таким образом, было обозначено, что дверь в НАТО, в чем так заинтересована Грузия, будет оставаться открытой только при условии следования всем критериям.

Грузинский визит Остина также включал подписание договорённостей об оборонном партнёрстве между Вашингтоном и Тбилиси. Двустороннее сотрудничество в сфере обороны состоит из двух элементов: поддержки в институциональном усилении грузинского оборонного ведомства и его структур, а также развитии армии путем совместных учений на уровне бригад.

Впрочем, США уже давно пытаются препятствовать укреплению позиций России на Южном Кавказе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит стремление Вашингтона, помешать некоторым процессам и вставить палки в колёса в вопросах создания формата «3+3» по Карабаху. Она подчеркнула, что американские партнёры занимаются дезинформацией, приписывая авторство инициативы Москве, «затевая странную игру в русофобской атмосфере».

Сегодня «обработкой» Грузии стремительно занимается Турция. Однако ранее Эрдоган заявил о «негативном настрое» со стороны Тбилиси. По его словам, странам необходимо объединиться для того, что сделать регион «площадкой мира».

Экс-министр государственной безопасности Грузии Валерий Хабурдзания в беседе с NEWS.ru объяснил отказ Тбилиси в участии в формате «3+3» боязнью любого контакта с российской стороной из-за имеющейся в стране оппозиции, которая будет воспринимать в штыки любое сотрудничество. Вместе с тем он отметил, что любой формат необходимо использовать, тем более если там находится член НАТО, куда так стремится Грузия. По его словам, данная платформа не может создать абсолютно никаких проблем для грузинской стороны. Наоборот, это «площадка для слова, общения и демонстрации своих интересов».

Грузия пострадает и потеряет больше в том случае, если она останется вне этих процессов. Сейчас транспортные потоки проходят через Грузию. Если процесс будет запущен без её участия, то она рискует остаться вне транспортного коридора, что является настоящим сумасшествием и большой ошибкой. Боязнь оппозиции является несерьёзным шагом со стороны грузинских властей. Необходимо более детально объяснить народу, что значит данный формат, — сказал Хабурдзания.

Сложностей в вопросе запуска шестистороннего формата оказалось немало. Однако активные обсуждения сторонами путей решения проблем и попыток обхода возникающих препятствий, в том числе и с западными партнёрами, дают надежду на реализацию задуманного и восстановление мирной жизни в регионе.