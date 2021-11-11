«3+3», «3+2» или «1+6» — что решит Грузия?

Заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что пора формат «3+3» переводить в практическое русло, означает, что РФ продолжает своё дипломатическое наступление в Закавказье.

Напомним, после подписания ровно год назад соглашения о перемирии между Азербайджаном и Арменией при российском посредничестве боевые действия прекратились и в Карабах был введён миротворческий контингент РФ. Таким образом, Запад был выключен де-факто из дипломатического процесса. Раньше же, в формате Минской группы ОБСЕ, западные представители играли важную роль наравне с Россией.

Однако за двадцать шесть лет — после прекращения в 1994 году первой карабахской войны — Минская группа не достигла ровным счётом ничего. Более четверти века дипломаты, прочие посредники тратили деньги на форумы, поездки, семинары, круглые столы и так далее, проживали в отелях, а мирный процесс никак не двигался с мёртвой точки под бесконечные заклинания о том, что ему нет альтернативы, а военного решения проблемы не существует.

Геннадий Хамельянин/ТАСС

Успешная военная операция Азербайджана прошлого года по возвращению своих земель кардинальным образом изменила ситуацию как в регионе, так и на глобальном внешнеполитическом поле. В решающий момент оказалось, что у Запада нет сил и возможностей как-то всерьёз повлиять на Баку и Ереван. Тем более — послать в район конфликта свои войска. Не было такой возможности и у Турции. Реальным миротворцем оказалась только одна Россия, которая резко упрочила своё влияние. Именно Владимир Путин провёл решающие переговоры с воюющими сторонами, выступив в роли посредника, и именно он стал подписантом — наряду с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым — соглашения от 9 ноября 2020 года, положившего конец войне. Это было дипломатическим и внешнеполитическим триумфом России. Ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Париж не могли ничего противопоставить реальному влиянию России.

Но, разумеется, никто за пределами РФ не был особенно рад успехам Кремля. И Москве было понятно, что далее в одиночку она не сможет «везти» миротворческий процесс. Поэтому устами министра иностранных дел Сергея Лаврова в октябре текущего года был поддержан формат «3+3», который изначально предлагался президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Данная конфигурация подразумевает механизм консультаций и согласования решений при участии шести ключевых игроков — России, Ирана, Турции, Армении, Азербайджана и Грузии. Как видим, в него входят три государства Закавказья и три государства, непосредственно к нему примыкающих и блокирующих по суше подходы к региону с севера и юга. С одной стороны, это формально ослабление российских позиций, поскольку её влияние будет уравновешиваться Турцией и Ираном. С другой, у неё единственной размещены войска в Карабахе, и ничьи иные более там не предполагаются.

Россия имеет тесные союзнические отношения с Арменией, неплохие и вполне доверительные отношения с Азербайджаном. С Турцией у неё при всех сложностях идёт непрестанный диалог, равно как и с Ираном. При этом между последним и Азербайджаном весьма напряжённые отношения, особенно ухудшившиеся в последние месяцы, что предопределяет невозможность для Тегерана участвовать в скоординированных играх с Анкарой. Турция, в свою очередь, может влиять только на Азербайджан (при условно неплохих отношениях с Грузией).

Единственная проблема заключается в позиции Грузии, которая решительно отвергает формат «3+3» по причине, как она заявляет, оккупации Россией 20% её территории (имеется в виду признание РФ независимости Абхазии и Южной Осетии). Напомним, что между Грузией и Россией нет и дипломатических отношений после 2008 года. Поэтому формат «3+3» может рассматриваться и как попытка наведения мостов между Москвой и Тбилиси, канал, с помощью которого могут взаимодействовать их представители.

Однако на нынешний момент Грузия видит в предлагаемом механизме инструмент для давления на Россию. Поскольку без её согласия начало работы невозможно, она может выдвигать всевозможные условия. Точно так же она в своё время торговалась относительно вступления РФ в ВТО. Но «3+3» — это не экономический, а политический формат, и тут совсем иная цена вопроса. В Тбилиси это прекрасно понимают, и потому будут повышать ставки.

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Для властей Грузии невыгодно оказываться лицом к лицу с Россией без сильных союзников. А в «3+3» у них таковых нет. Ни Турция, ни Иран лоббировать её интересы не будут вопреки мнению России, равно как и Азербайджан. При этом на единственного союзника России — Армению — у Грузии есть априори возможности для давления — выход к морским портам. Да и полёты в Россию проходят над её территорией. Так что в нынешней ситуации в Тбилиси на руках немало козырей, и нет повода форсированно спешить к присоединению к инициативе.

Главная же цель грузинского правительства — затащить в Закавказье Запад, в первую очередь США, в которых видят главных защитников интересов Грузии. Поэтому все местные форматы наподобие «3+3» там рассматриваются неодобрительно. Напротив, там себя видят, скорее, в формате «1+6» — США + Грузия, Украина, Молдова, Турция, Румыния и Болгария, о котором уже говорил Вашингтон. Это более отвечает взглядам Грузии на себя как на европейскую и прозападную страну.

Но географию обмануть невозможно, и поэтому вне зависимости от пожеланий Тбилиси он не сможет самоустраниться от проблем региона. Другой вопрос, как Грузия видит себя в миротворческом процессе. Россию она также игнорировать не может. Поэтому определённое взаимодействие с ней неизбежно. Думается, поэтому до воплощения идеи о «3+3» ещё далеко. Вполне может начать работу несколько иной формат — «3+2» с разовым подключением Грузии по тем или иным вопросам. По большому счёту без неё в значительной части проблем вполне можно обойтись. Если Армения улучшит свои отношения с Турцией и Азербайджаном, для неё автоматически отпадает необходимость в Грузии. С Россией коммуникации тогда будут проходить через Азербайджан, а к морским портам гораздо более короткий и удобный выход будет лежать через Турцию, сразу выходя в Средиземное море.