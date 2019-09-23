https://static.news.ru/photo/06bd3738-de2b-11e9-8da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

США намерены удвоить усилия по созданию механизма контроля за действиями государств в Сети. В связи с этим Штаты вместе с ещё 25 странами подписали заявление об ответственном поведении в киберпространстве, заявил первый заместитель американского госсекретаря Джон Салливан.

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет обеспечить последствия за «плохое поведение». По словам Салливана, США приняли собственную киберстратегию и укрепляют свою инфраструктуру в этой области.

Замгоссекретаря уточнил, что необходима разработка мер по выстраиванию доверия с целью избежания конфликтов в киберпространстве. Особенно это актуально на фоне создания некоторыми странами наступательного военного потенциала в Сети, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл.