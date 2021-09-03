25 гвинейских военных арестованы за участие в путче
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
16:01, 05 сентября 2021
Альфе КондеФото: AlphaCondeGuinee/facebook.com
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Силы, сохранившие преданность лидеру Гвинеи Альфе Конде арестовали 25 военнослужащих армии страны, которые участвовали в попытке переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.
В столице Экваториальной Гвинеи Конакри были обезоружены и арестованы 25 военнослужащих, которые были замешаны в попытке насильственного свержения нынешнего правительства.
Силы, лояльные гвинейскому президенту, задержали 25 военных, участвовавших в военном мятеже в столице Гвинеи Конакри, — рассказал источник СМИ
Ранее сообщалось, что военные блокировали президентский дворец в столице республики и установили посты на главных трассах, ведущих в резиденцию лидера страны. СМИ сообщали об стрельбе из автоматического оружия. Согласно свидетельствам, военные требовали от гражданского населения Конакри покинуть улицы и не выходить из зданий. Источник приближённый к гвинейскому лидеру Альфе Конде сказал, что президент в порядке и находится в безопасности.