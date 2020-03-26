https://static.news.ru/photo/d3d7013e-6ea1-11ea-9986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Reuhl/Global Look Press

В аэропорту Стамбула из-за отмены рейсов, которая обусловлена попыткой сдержать распространение коронавируса, уже неделю живут порядка 2000 путешественников. В основном это граждане Алжира, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана.

Турецкие авиакомпании прекратили полёты в порядка 70 стран, передаёт Reuters.

Около 1500 граждан Алжира застряли в аэропорту Стамбула, — заявил представитель компании-оператора аэропорта IGA.

По его словам, власти африканской страны не дают разрешения на их возвращение на родину. Питание и вещи первой необходимости людям предоставляет компания-оператор, Turkish Airlines и Турецкий Красный Полумесяц.

С 27 марта турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостанавливает полёты по всем направлениям, за исключением пяти городов. Полёты будут осуществляться в Москву, Вашингтон, Гонконг, Нью-Йорк и Аддис-Абебу, писал NEWS.ru.