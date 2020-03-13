Туристы из разных стран, в том числе из России, застряли на круизном лайнере Costa Magica в Карибском море. Причиной стало подозрение на заражение коронавирусом у пятерых находящихся на борту людей.
Корабль, на котором путешествовали 20 россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и других городов, окружён полицейскими судами. Власти острова Гваделупа запретили лайнеру пришвартоваться в порту,
По её словам, из-за нештатной ситуации граждане РФ пропустили свои вылеты домой. Круизный оператор перевёл каждому пассажиру по €450 на депозитную карточку. Возвращением иностранцев на родину и покупкой билетов на самолёт для них займётся компания Costa Cruises.
Круизная компания Viking из-за пандемии COVID-19 приостановила свою деятельность до мая, писал NEWS.ru.
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