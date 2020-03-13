https://static.news.ru/photo/08cd3570-651f-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристы из разных стран, в том числе из России, застряли на круизном лайнере Costa Magica в Карибском море. Причиной стало подозрение на заражение коронавирусом у пятерых находящихся на борту людей.

Корабль, на котором путешествовали 20 россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и других городов, окружён полицейскими судами. Власти острова Гваделупа запретили лайнеру пришвартоваться в порту, рассказала «Интерфакс-туризму» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По её словам, из-за нештатной ситуации граждане РФ пропустили свои вылеты домой. Круизный оператор перевёл каждому пассажиру по €​450 на депозитную карточку. Возвращением иностранцев на родину и покупкой билетов на самолёт для них займётся компания Costa Cruises.

Круизная компания Viking из-за пандемии COVID-19 приостановила свою деятельность до мая, писал NEWS.ru.