19FortyFive: западные танки не помогут Украине победить Россию

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танк Abrams

Поставки танков Abrams и Leopard не помогут ВСУ переломить ход боевых действий и победить российскую армию на поле боя, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье, опубликованной 19FortyFive. Он подчеркнул, что не следует расценивать танки как чудо-оружие, обеспечивающее крупные успехи в боевых действиях.

Смогут ли эти высокотехнологичные танки — если Украина в конечном итоге получит их — превратить ВСУ в современную силу, которая сможет вытеснить Россию этой весной? Шансы не так велики. Как это было и в древние времена, войны ведутся и выигрываются или проигрываются людьми, а не машинами, — отметил Дэвис.

Он пояснил, что эффективность любого танка зависит от того, насколько хорошо подготовлен его экипаж. В качестве примера он привел боевые действия в Ираке, в ходе которых американские танки Abrams побеждали в боях с советскими Т-72, имевшимися на вооружении местной армии. По словам Дэвиса во многом это было обусловлено плохой подготовкой иракских танкистов. Даже если бы у них тоже были Abrams они все равно проигрывали бы в противостоянии с американскими танкистами.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала опрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США и Германия отказываются снабжать ВСУ танкамии из-за того, что напуганы предупреждениями российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Киеву. Заявления западных чиновников о том, что эта техника сложна в обслуживании, он назвал отговорками и враньем.