19fortyfive: США поставят Украине танки для «третьей мировой войны» с РФ

Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Танк М60

Вашингтон поставит Киеву усовершенствованные модели танков M60 для развязывания «третьей мировой войны» с Россией, считает обозреватель издания 19fortyfive Майя Карлин. По ее словам, эта техника была разработана как противовес новым средним танкам противника Т-54 и Т-55 и предназначена для оперативного разведения мостов через узкую местность и водные преграды в течение нескольких минут. Новые прототипы танков М60 вошли в мартовский пакет помощи США Украине.

Танк M60 был создан по одной причине: третья мировая война с Россией, — утверждает обозреватель.

Ранее руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин сообщил, что в России создали специальные противотанковые группы по борьбе с западной бронетехникой в зоне действия спецоперации. По его словам, разработаны методички и организована методика выполнения задач. Он назвал создание групп уничтожения западной бронетехники большой государственной системной работой, уточнив, что проект продвигается согласно задачам, которые поставило высшее руководство.