17 силовиков погибло в результате беспорядков в Казахстане

Количество погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 17 человек, сообщил оперативный штаб при МВД страны. Как сообщает KAZAKHSTAN TODAY, под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министров внутренних дел и обороны страны.

Уже 17 человек, погиб сотрудник СОБРа в Алматинской области, — сказали в оперативном штабе ведомства.

Также было доложено о принимаемых активных мерах для стабилизации обстановки в стране. Для поверки лиц и транспорта, а также для осуществления контроля за стратегическими объектами в населенных пунктов выставлены 93 блокпоста. Кроме того, главе государства сообщили, что в Алматы в ходе отработок рынков «Барлык» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек, у которых изъяты пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

На настоящий момент в стране проводятся профилактические мероприятия и обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. Также предпринимаются усилия по установлению и задержанию террористов.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.