17 лет с появления YouTube: из сайта знакомств в крупнейший видеохостинг

17 лет назад трое выходцев из компании PayPal Джавед Карим, Чад Хёрли и Стив Чен решили создать онлайн-сайт для знакомств, в котором пары бы знакомились друг с другом, основываясь на загруженных видео. Идея провалилась, но на её основе затем был построен крупнейший видеохостинговый сервис, известный как YouTube. Ежедневно сайт посещает более 122 миллионов человек, а каждую минуту на YouTube загружаются свыше 500 часов нового контента.

Из гаражного стартапа в одну из главных отраслей Google

Идея создать бесплатный сервис, где люди могли бы свободно обмениваться своими видео, зародилась у создателей, когда они безуспешно попытались найти видео с концерта, посвящённого американскому Super Bowl, где во время выступления Джастин Тимберлейк оголил грудь певицы Джанет Джексон. YouTube должен был стать платформой, где пользователи могли свободно обмениваться своими видео без каких-либо сложностей и где желаемое видео можно было запросто найти.

13 апреля 2005 года на сайт было загружено первое видео под названием «Я в зоопарке», которое на данный момент было просмотрено свыше 200 миллионов раз. В кадре находится сооснователь сайта Джавед, который рассказывает о стоящих позади него слонах и длине их хоботов.

Рост популярности платформы, которая уже через несколько месяцев после запуска имела более двух миллионов ежедневных просмотров, привлёк IT-гиганта Google. Компания попыталась повторить успех YouTube и в том же 2005 году запустила свой видеохостинговый сервис Google Video. Пользователям представлялись те же самые функции, однако, как оказалось, ниша уже была занята. У самих основателей постепенно появлялись всё новые и новые задачи, которые необходимо было решать. Из небольшого стартапа YouTube превращался в один из самых популярных сайтов со всеми вытекающими последствиями.

Среди главных сложностей была необходимость постоянно увеличивать мощность серверов из-за растущего трафика, а также проблемы, связанные с исками о нарушениях авторских прав. Намечалась одна из важнейших сделок в истории Google. 1 октября 2006 года Google приобрёл своего конкурента за $1,65 миллиарда. Компания не стала интегрировать YouTube в свой сервис, а лишь занялась дальнейшим развитием проекта. Уже через несколько лет возможность загружать собственные материалы в Google Video будет удалена и сервис останется лишь как часть поисковой системы Google для поиска видео. О приобретении компании было сообщено в ролике, опубликованном официальным каналом YouTube — «Сообщение от Чада и Стива», в котором в неформальном обращении сооснователи поделились новостью.

Привет, YouTube. Это Чад и Стив. Мы сооснователи сайта и мы просто хотели поблагодарить вас и сказать, что у нас есть для вас захватывающая новость. Мы были приобретены Google, — анонсировал Стив.

Добиться славы ещё никогда не было так просто

YouTube стал глобальной альтернативой индустрии развлечений. Платформа дала возможность каждому человеку делиться контентом с пользователями и создавать, а затем раскручивать и монетизировать свой собственный бренд. Начинающие музыканты теперь могли обойтись без агентов и каких-либо посредников. Они могли загружать свою музыку прямо в Сеть и самостоятельно набирать аудиторию.

Популярный американский певец Джастин Бибер в возрасте 13 лет записал видео того, как он исполняет кавер на песню Криса Брауна, и выложил ролик на YouTube, а всего через несколько лет билеты на его концерты будут раскупаться за считанные минуты.

В сфере музыки YouTube было что предложить и уже состоявшимся музыкантам. Южнокорейский артист Psy успел выпустить шесть альбомов, прежде чем загрузить на YouTube клип песни Gangnam Style, который мгновенно стал вирусным, держал рекорд по просмотрам на протяжении почти пяти лет и сделал Psy всемирно известным. Музыкантов, чьи карьеры развились благодаря YouTube, с каждым днём становится всё больше и больше. Среди них — Чарли Пут, Шон Мендес, Карли Рэй Джэпсен и другие.

Низкое качество большинства загруженных на YouTube видео не смущало пользователей. Наоборот, в домашних видео имелся фактор искренности и правдоподобия, в отличие от тщательно срежиссированного материала, который был доступен на телевидении. Благодаря этому придуманная и снятая на ходу постановка могла привлечь больше внимания, чем серия очередного ситком-сериала.

Видео, в котором двое друзей сняли собственный клип на музыкальную тему Mortal Kombat, дурачась на камеру, запросто набрало миллионы просмотров. Даже такое видео могло привлечь аудиторию и позволить двум друзьям развить свой собственный проект — Smosh, с комедийными зарисовками. Долгие годы канал оставался одним из самых популярных каналов на YouTube, что только доказывало, что платформа могла позволить любому человеку обрести мировую славу всего за несколько кликов.

Неравная борьба YouTube и телевидения

Вместе с YouTube контроль над тем, что будет популярным, а что нет, окончательно перешёл к зрителю. Если на телевидении выделялось отдельное экранное время для разных проектов, основываясь на их рейтинге, то с YouTube популярность того или иного контента определялась почти автоматически в зависимости от реакции самих пользователей. Отныне обратная связь была попросту мгновенной. Создатели контента могли сразу видеть соотношение лайков и дизлайков, а также читать комментарии от пользователей, таким образом понимая, чего хотела бы дальше видеть аудитория.

Другим фактором успеха платформы стало внедрение достижений машинного обучения. Алгоритм YouTube, который успел стать полноценным мемом среди пользователей, был настоящей инновацией. Вместо общих рекомендаций, которые подбирали люди, каждый человек отныне получал индивидуальные предложенные видео, основанные на его предпочтениях. Использование искусственного интеллекта для подбора контента теперь успешно имплементируется многими сервисами, но одним из первых, кто начал это делать, был именно YouTube. Нововведение существенно увеличило объём времени, который каждый отдельный пользователь проводит на сайте. Более 70% контента, который потребляют пользователи, это и есть рекомендованные видео.

До сих пор YouTube остаётся полностью бесплатной платформой, в которой доступны миллиарды часов видеоконтента по различным темам, среди которых могут быть как фильмы, музыкальные клипы и дневники блогеров, так и обучающие материалы, архивные записи и политические выступления. Производством контента занимаются сами пользователи, а выплаты контентмейкерам производятся за счёт рекламодателей. Успешная бизнес модель YouTube также используется и другими видеохостинговыми сервисами, например, TikTok.

Хоть алгоритм YouTube и выполняет свою функцию, увеличивая среднее время, которые пользователи проводят на сайте, контенмейкеры часто обвиняют платформу в том, что её механизм работает не совсем честно. Блогеры обвиняют YouTube в том, что он продвигает видео крупных медиа. Так, за один и тот же отрезок времени видео, снятые американским блогером Логаном Полом, хоть и набирали десятки миллионов просмотров, но всё равно выходили в рекомендации в разы реже, чем ток-шоу от крупных каналов, чьи видео до выхода в рекомендации набирали лишь по 500 тысяч просмотров. Из всех видео, которые выходили в рекомендации, более 95% составлял контент медиагигантов вроде CNN или Associated press.

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Pewdiepie — один из крупнейших каналов на платформе с 111 миллионами подписчиков также высказывал недовольство системой рекомендаций. Он обвинял компанию в ручном управлении алгоритмами и спрашивал, почему различные каналы могут публиковать музыкальные клипы крайне редко и всё равно высвечиваться в трендах, когда люди, чья жизнь полностью связана с YouTube, могут раз за разом набирать много просмотров, но всё равно игнорироваться алгоритмом.

Противоречивая свобода слова

YouTube даёт возможность абсолютно каждому высказать своё мнение по тому или иному вопросу. Этот подход стал причиной для многих скандалов, связанных с платформой. В то же время как кто-то загружает милое видео со своим котом, кто-то другой снимает радикальную речь с призывом к насилию. Система рекомендаций работает таким образом, что пользователь может постепенно перейти от выступлений американских республиканцев до экстремистских правых радикалов. Исследования показывают , что если человек начал смотреть материал о каком-либо конфликте, который поддерживает одну из сторон, то ему будут предлагаться видео с той же точкой зрения. То есть если начать смотреть видео, в которых поддерживается определённая точка зрения, то в рекомендациях будет присутствовать лишь она. Политически нейтральный человек, один раз нажав видео с предвыборными обещаниями Трампа, через систему рекомендаций может спустя некоторое время начать смотреть видеоматериалы, опубликованные экстремистскими организациями.

В докладе, составленном Королевской комиссией Крайстчерча, было заявлено , что австралийский стрелок Брентон Таррант, который устроил два террористических акта в мечетях Новой Зеландии, убив 51 человека, радикализировался именно после просмотра экстремистских материалов на YouTube.

YouTube был для него гораздо более важным источником информации и вдохновения. Хотя он часто участвовал в дискуссионных форумах крайне правых, таких как 4chan и 8chan, доказательства, которые мы видели, свидетельствуют о более активном использовании YouTube, — сказано в докладе.

В исследовании, проведенном Антидиффамационной лигой (ADL), было выявлено , что по крайней мере 10% пользователей YouTube просматривали хотя бы одно видео с каналов, которые можно считать экстремистскими. Сам YouTube пытается бороться с подобного рода контентом, либо помечая его как потенциально радикальный, либо и вовсе удаляя. Тем не менее создать искусственный интеллект, который мог бы различать, создано ли видео авторитетным специалистом либо же подпольным экстремистом, на данный момент невозможно даже со всеми ресурсами Google.

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Еще одним способом модерации контента стало введение «ограниченного режима», который могут просматривать только взрослые. Ограниченным обычно становится контент, который не является незаконными, но в то же время может оскорбить то или иное меньшинство. Введение ограниченного режима стало поводом для судебного разбирательства между YouTube и правым каналом PragerU, в ходе которого американский суд установил , что YouTube является частной организацией и не обязан предоставлять своим пользователям свободу слова, закреплённую в Конституции США.

Вместе с развитием YouTube грань между телевидением и видеохостингом исчезла. Дебаты, политические шоу, новостные репортажи с телевидения дублируются на YouTube и набирают немалое количество просмотров. Большинство современных телеканалов имеют свои страницы на YouTube, а те, кто сохраняют приверженность традиционному формату, рискуют в перспективе остаться забытыми как веха в истории развития медиа.