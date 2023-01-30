17 человек погибли, более 90 пострадали при взрыве мечети в Пакистане

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Как минимум 17 человек погибли, более 90 пострадали в результате взрыва смертника в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает The International News. По данным издания, всех пострадавших госпитализировали, состояние 15 из них оценивается как критическое. В число погибших входят двое полицейских.

Спасатели установили, что взрыв произошел во время молитвенного обряда. По сведениям полицейских, находившихся недалеко от взрыва, звук хлопка был настолько сильный, что он разнесся на несколько километров по всей округе.

По словам очевидцев, в мечети во время инцидента находилось по меньшей мере 120 человек. Заместитель комиссара региона Шафи Улах Хан указал, что из-под завалов продолжают извлекать тела.

Ранее стало известно, что в Афганистане произошел взрыв в мечети, расположенной в провинции Герат. В результате взрыва погибли 20 человек, включая имама мечети. По меньшей мере пострадало 23 человека. Предварительно было установлено, что за взрыв ответственен террорист-смертник.

В ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошел крупный взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.