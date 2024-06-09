16 тонн сокровищ нашли возле терракотовой армии в Китае

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Коллекция терракотовых скульптур, изображающих армии Цинь Ши Хуана

В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди был обнаружен 16-тонный саркофаг с сокровищами, который, вероятно, принадлежал его сыну принцу Гао, сообщает Arkeonews. В гробнице на глубине 16 метров археологи нашли различные ценности, такие как оружие, доспехи, нефрит, золотые и серебряные верблюды, кухонная утварь и шесть тысяч бронзовых монет.

Ученые предполагают, что захоронение может принадлежать самому принцу Гао, другим наследникам или высокопоставленному воину. Саркофаг был найден в «терракотовой армии», где находится более 8,1 тысяч статуй из терракоты представителей китайской армии и их лошадей.

Цинь Шихуанди был первым императором Китая, и его гробница известна тем, что ее охраняет армия из 6000 терракотовых воинов в натуральную величину. Его гробница — крупнейший в мире мавзолей, занимающий 22 квадратных мили, большую ее часть еще предстоит раскопать из-за опасений по поводу ущерба от сейсмической активности и мародеров.

Ранее кладоискатели обнаружили сокровища, спрятанные легендарным польским мошенником Антонием Ячевским. По легенде, Ячевский скрывался в горах недалеко от города Кельце в конце XVII — начале XVIII века. Он жил как отшельник и утверждал, что Богородица явилась ему в пустыне, даровав целебную силу.