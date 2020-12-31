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15 случаев заражения британским штаммом COVID-19 выявили в Турции

20:18, 01 января 2021
Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие медики зафиксировали 15 случаев заражения новой мутацией коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, все заражённые приехали в Турцию из Великобритании.

В ходе проведённых исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании, — написал он в Twitter.

Чиновник отметил, что в настоящий момент туристы не могут въехать в стран у из Великобритании.

Ранее британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.

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