13 стран присоединились к проекту России и Китая по созданию Лунной станции

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о расширении международного сотрудничества в рамках проекта по созданию Международной научной лунной станции. По его словам, к совместной инициативе России и Китая уже присоединились 13 государств, включая ряд стран БРИКС.

В числе новых участников — Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР и Эфиопия. Три из них (ЮАР, Египет и Эфиопия) входят в объединение БРИКС.

На встрече руководителей космических агентств стран БРИКС Баканов подчеркнул, что Россия обладает уникальным опытом в исследовании Венеры, Луны и Марса. Он напомнил, что российская технология посадки на Венеру до сих пор не была повторена другими странами.

По словам главы Роскосмоса, достижения России в области освоения дальнего космоса могут стать основой для будущих международных программ в рамках БРИКС. Также он отметил успехи Индии, Китая и ОАЭ в отправке космических аппаратов на Марс и в освоении Луны.

Кроме того, Баканов призвал к углублению сотрудничества в сфере подготовки специалистов и реализации совместных образовательных программ. В настоящее время более 85 тысяч студентов из стран БРИКС обучаются в российских вузах, свыше половины из них — граждане Китая и Индии.

Ранее китайские ученые впервые продемонстрировали общественности пробы грунта, взятые с обратной стороны Луны. Образцы были представлены в выставочном центре Shanghai World Expo Center в рамках национального Дня космонавтики.