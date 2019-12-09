https://static.news.ru/photo/73f3477c-1a7e-11ea-afff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 160 тысяч заявлений подали жители ДНР и ЛНР на получение российского гражданства. 125 тысяч из них уже получили паспорта.

Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

Указ об упрощённом режиме получения паспортов российский лидер Владимир Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих стать гражданами РФ.

Ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России». Согласно приведённым им подсчётам, общие потери составляют от $50 млрд до $150 млрд. По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях, писал NEWS.ru.