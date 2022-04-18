120 человек вышли по гумкоридорам рядом с «Азовсталью» в Мариуполе

В Мариуполе более 120 мирных жителей вышли из домов, находящихся рядом с «Азовсталью», по гуманитарным коридорам, воспользовавшись режимом тишины, сообщил Первый канал. Дома находятся рядом с главным КПП завода.

По коротким гуманитарным коридорам 120 человек гражданских вышли из домов, которые находятся прямо у КПП «Азовстали», — сказал ведущий в эфире телеканала.

Российская армия открыла в 14:00 мск гуманитарный коридор для того, чтобы сдавшиеся военнослужащие ВСУ и боевики нацбатальонов смогли покинуть осаждённый металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, введён режим полной тишины, приостановлены боевые действия, а подразделения российской армии и ДНР отведены на безопасное расстояние.

17 апреля украинские военные в Мариуполе отказались от предложения Минобороны РФ сложить оружие и покинуть «Азовсталь». Боевые действия продолжались.