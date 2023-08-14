12 млн патронов для ВСУ: что вошло в новый пакет помощи США на $200 млн

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Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый транш военной техники на сумму $200 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Какое вооружение Вашингтон передал Киеву в рамках нового пакета помощи?

В заявлении уточняется, что новый транш для Вооруженных сил Украины (ВСУ) включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, различные артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Что еще вошло в новый пакет помощи Украины

Соединенные Штаты передали Киеву перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

Также представитель Госдепартамента отметил, что Украина дополнительно получит 37 тягачей, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 120 мм, более 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранат, запасные части и принадлежности.

Отмечается, что деньги были выделены из пакета федерального бюджета в 2023 финансовом году, которые до конца были не использованы из-за бухгалтерской ошибки, совершенной в Пентагоне.

Какое вооружение США ранее поставили ВСУ

9 июня в Пентагоне объявили, что передали украинской армии очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд. В США объяснили, что вооружение будет поставляться не сразу же, а после заключения контрактов с производителями и зарубежными поставщиками.

Новый пакет включал в себя ракеты для систем ПВО Patriot, системы противовоздушной обороны HAWK и ракеты к ним, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, а также финансирование мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению украинских войск.

В мае 2023 года Пентагон сообщил, что с начала военной операции направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. Вашингтон, по данным на 31 мая этого года, поставил Украине боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow.

Также США планируют предоставить ВСУ старые модели танков Abrams — M1A1 вместо более современной версии М1A2. В первую партию войдут шесть-восемь танков. Всего ВСУ получат 31 машину.

Как в России реагируют на поставки вооружений ВСУ

14 августа Министр обороны России Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» заявил, что «разрекламированная техника Североатлантического альянса несовершенна», что доказывают представленные на выставке трофеи.

«Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев», — сказал глава военного ведомства.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности обратил внимание, что запасы техники НАТО опустошены.

«Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов», — резюмировал российский лидер.

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