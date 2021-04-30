100 тысяч человек вышли на митинги профсоюзов в Испании

https://static.news.ru/photo/6a30102e-aa8f-11eb-8cb0-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/ccoo

Многочисленные акции прошли в Испании в Международный день трудящихся. По данным профсоюзов, в них приняли участие 100 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Самая многочисленная демонстрация прошла в Мадриде. Люди двигались колонной от площади Сибелес до Пуэрта-дель-Соль. Демонстранты несли флаги Всеобщего союза трудящихся (UGT) и Рабочих комиссий (CCOO). Это самые крупные профсоюзы страны, которые организовали шествие. Также в колонне были видны флаги с советской символикой и Второй Испанской Республики. Испанские «левые» находились в конце колонны, вместе с Рабочим фронтом и Компартией рабочих Испании. К этой акции также примкнула ассоциация, которая занимается поиском жертв Гражданской войны 1936–1939 годов. Её члены несли портреты людей, которые погибли во время войны.

Демонстрацию посетили вице-премьер страны Кармен Кальво, а также лидер партии Podemos, бывший вице-премьер и кандидат на пост председателя правительства сообщества Мадрид Пабло Иглесиасу.

Митинг состоялся на площади Соль. На нём раздавались традиционные лозунги «левых»: «Да здравствует борьба рабочего класса», «Единый народ никогда не будет побеждён» и другие. Кроме лидеров выступали рядовые граждане, например, продавщица продовольственного магазина, уборщица, сотрудница дома престарелых. Толпа благодарила этих людей аплодисментами, поскольку год назад на пике пандемии основная нагрузка легла на них.

Не столь мирно проходит первомайская демонстрация в Париже. Манифестанты начали бросать в силовиков петарды и фейерверки. Силовики пока сдерживают толпу и никаких столкновений не наблюдается. В мероприятии участвуют представители профсоюзов, молодёжных организаций, сторонники «жёлтых жилетов», а также активисты социалистических и коммунистических движений.