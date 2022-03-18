«100 гривен за ребёнка»: тероборона вымогает деньги у украинцев для ВСУ

Минобороны России на брифинге в субботу сообщило, что украинские радикалы из батальонов так называемой территориальной обороны на блокпостах автодороги Чернигов — Киев под предлогом сбора средств для ВСУ насильно отнимают деньги у мирных жителей.

Их изымают по установленному тарифу: 500 гривен за машину, 300 — за взрослого, и 100 — за ребёнка, при этом для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком, — говорится в сообщении отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что на всех пунктах пропуска российская сторона подготовила автобусы для вывоза беженцев в те пункты назначения, которые они выберут. Также они могут отправиться в пункты временного размещения, где есть горячее питание, оказывают помощь медики.

Израиль ранее ввёл запрет на въезд украинцев в качестве беженцев. Он сможет принять не более пяти тысяч украинцев и только по спецразрешению.