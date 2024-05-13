10-летнего мальчика заподозрили в изнасиловании туристки Daily Mail: 10-летний мальчик подверг туристку сексуальному насилию в Австралии

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10-летний мальчик и его друзья подвергли сексуальному насилию туристку в австралийском Кэрнсе, сообщило издание Daily Mail. Жертвой стала 23-летняя итальянка, которая 8 мая попыталась пройти мимо мальчика в центре города.

Ребенок напал на девушку и произвел в ее отношении действия сексуального характера. Жертва хотела сообщить о произошедшем в полицию, но подверглась нападению еще троих несовершеннолетних. Все четверо участников нападений были арестованы. Предположительно, девушка также подверглась избиению, у нее на лице остались синяки и ссадины.

Ранее издание «КП-Новосибирск» сообщило, что в Новосибирской области 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмилетней девочки. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что инцидент произошел в Ордынском районе.

До этого стало известно, что житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему в поселок на каникулы. Девочка долгое время не рассказывала матери о произошедшем из-за чувства стыда. Ее отца дважды судили за наркотики и побои. Родители пострадавшей давно развелись. Девочка живет с матерью в Челябинской области и навещает отца по выходным.