Роскошь без предубеждения: 10 лет королевской свадьбе Уильяма и Кэтрин

Свадьба принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон была главным событием новостей 29 апреля 2011 года. По всей Великобритании прошло более пяти тысяч уличных праздничных шествий, и один миллион человек выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом перед бракосочетанием в королевской семье. Телеаудитория достигла пика — 26,3 миллиона зрителей. Церемонию в прямом эфире просмотрели десятки миллионов людей по всему миру, в том числе 72 миллиона на королевском канале на YouTube. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне собрались почти две тысячи гостей. Не обошлось без критики. Основным аргументом было то, что во время экономического спада и роста безработицы в Великобритании были потрачены миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков для организации мероприятия.