Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» принят на вооружение в 2016 году, является глубокой модернизацией предыдущей модели «Бук-М2». ЗРК «Бук-М3» относятся к войсковой ПВО и предназначаются для сопровождения и защиты соединений и частей на марше, на позициях и во время боя. В «Бук-М3» улучшены электроника, средства связи между машинами комплекса и между комплексом и вышестоящими командными пунктами. Наведение на цель ракеты можно выполнять в трех режимах работы: только по головке самонаведения, в командном режиме и в комбинированном.