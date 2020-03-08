https://static.news.ru/photo/aa3acd72-6147-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Виктор Золотов Фото: Росгвардия/vk.com

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии.

По его словам, речь идёт о бронированных автомобилях «Патруль», специальных бронемашинах ВПК и многоцелевых вездеходах «Чаборз» М-3 высокой проходимости. В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.

Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике — это надёжность в эксплуатации, защищённость, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии, — заявил он.

Кроме того, он отметил, что Росгвардия отдаёт предпочтение российским производителям при выборе вооружения. По его словам, арсенал регулярно обновляется и модернизируется.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Росгвардии предложили не давать лицензию на оружие лицам, привлекавшимся к ответственности за пьяное вождение.