Уникальные скоростные показатели российской торпеды «Шквал» могут «перевернуть с ног на голову» методы войны в море. По предварительной информации, снаряд может разгоняться до 370 км/ч.
По мнению авторов публикации — журналистов американского издания
В тексте также говорится, что такие торпеды слишком шумные и могут выдать местоположение запустившего их корабля, но скорость и ядерная боеголовка компенсируют недостаток в условиях реальных боевых действий.
Ранее News.ru сообщал, что в США советско-российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) назвали самым смертоносным в мире. Автор статьи отметил, что оружие является одним из самых долговечных и надёжных.