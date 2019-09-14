https://static.news.ru/photo/73d10ab0-d6f7-11e9-b756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/commons.wikimedia.org

Уникальные скоростные показатели российской торпеды «Шквал» могут «перевернуть с ног на голову» методы войны в море. По предварительной информации, снаряд может разгоняться до 370 км/ч.

По мнению авторов публикации — журналистов американского издания National Interest , — в арсенале США отсутствуют подобные разработки. «Шквал», пишут эксперты, позволяет «в одночасье покорить весь мир».

В тексте также говорится, что такие торпеды слишком шумные и могут выдать местоположение запустившего их корабля, но скорость и ядерная боеголовка компенсируют недостаток в условиях реальных боевых действий.

Ранее News.ru сообщал, что в США советско-российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) назвали самым смертоносным в мире. Автор статьи отметил, что оружие является одним из самых долговечных и надёжных.