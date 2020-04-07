«Жемчужину» российской военной авиации назвали во Франции

https://static.news.ru/photo/7e0ac490-7953-11ea-84ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 можно считать жемчужиной российской военной авиации. Самолёт имеет выдающуюся манёвренность, но пока «всё ещё испытывает некоторые проблемы с развитием».

Такую характеристику боевой машине дал французский журнал Capital.

С двумя российскими турбореактивными двигателями Су-57 развивает максимальную скорость около 2600 километров в час, скорость подъёма составляет 21000 метров в минуту, а дальность полёта — 1750 километров, — объяснило издание читателям свою оценку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало видео полётов истребителей пятого поколения Су-57 в предельных режимах высот, перегрузок и скоростей. В ведомстве подчеркнули, что российские пилоты уже освоили новейшие боевые машины. На видео показана отработка лётчиками полётов на разных высотах, а также применение ими авиационных средств поражения.