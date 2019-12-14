https://static.news.ru/photo/bec9e02c-1f46-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg ЗРС С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс противовоздушной обороны Западного военного округа, который расположен в Ленинградской области, перевооружился на ЗРС С-400.

Сообщается, что зенитчикам передали последний комплект амуниции. Также полк провёл учения. Были проведены стрельбы по гиперзвуковым целям «Фаворит». Военнослужащие вернулись на место постоянной дислокации. Они выйдут на боевое дежурство в феврале 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция закупила очередную партию ЗРС С-400 у России. Министр обороны турецкой стороны рассказал о причинах покупки вооружения. Это связано с вопросом безопасности территории государства.

Также сообщалось, что США активно выступают против покупок Турцией вооружения у России. Летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков.