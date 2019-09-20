https://static.news.ru/photo/230c5500-db87-11e9-92e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Полк ПВО Северного флота, оснащённый зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на Новой Земле и оснащённый новыми комплексами ПВО С-400, заступил на боевое дежурство, — говорится в сообщении флота .

ЗРК ПВО был размещён на Новой Земле для охраны воздушного пространства российской Арктики ещё в 2015 году. На вооружении там ранее стояли комплексы С-300. В связи с увеличением зоны контролируемого пространства было произведено перевооружение на С-400.

Как писал News.ru, в ЦНИИ Минобороны ведут разработку новых войсковых фортификационных сооружений, которые могут быть использованы для защиты природно-сырьевых ресурсов в Арктике. Активизация НАТО в Арктике в последние годы беспокоит военное ведомство РФ. Наземные системы ПВО не раз фиксировали над Арктикой иностранные самолёты-разведчики и американские беспилотники. А в прошлом году Альянс провёл самые масштабные в истории организации военные учения Trident Juncture в Норвежском и прилегающих морях.