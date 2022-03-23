Заслуженный военный лётчик похвалил действия российской авиации на Украине

Российская авиация на Украине атакует очень точно, заявил бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов «ПолитЭксперту». Она активно применяет штурмовики Су-25, истребители Су-35, Су-27 и Су-30.

Удары наносятся точечно, я бы сказал — ювелирно, — сказал Попов.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ активно используют и вертолёты: Ка-52 и Ми-28 («Ночные охотники»). Помимо этого, важны в процессе спецоперации ударные и разведывательные беспилотники, в том числе «Иноходец».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик, в котором можно видеть работу боевых истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции на Украине. В нём видно, как российский самолёт обнаруживает и перехватывает воздушные цели противника. «Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе», — отметили в Минобороны России.

Также Минобороны показало фрагмент спецоперации, во время которой был нанесён удар звеном вертолётов ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения. Экипажи вертолётов российской армии Ка-52 нанесли удар по объектам инфраструктуры ВСУ. В результате атаки был уничтожен склад с украинским вооружением.