Заслуженный пилот России оценил модернизированные истребители Су-34 НВО

Модернизированные истребители Су-34 НВО отвечают современным требованиям, о чём свидетельствует их принятие на вооружение, считает член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Он рассказал «ПолитЭксперту», что аналогичных характеристик нет, например, у американских самолётов пятого поколения F-35 и F-22, которые являются ближайшими конкурентами.

Раз идёт такое переоборудование, значит, летчики-испытатели уже проверили и доложили, что эти фазированные решётки лучше определяют неприятеля, видят самолеты, построенные по технологии стелс. Также в поле зрения техники находятся наземные цели — те, где люди прячутся под сетками электронной защиты, и прочее, — сказал Сытник.

Он добавил, что усовершенствованные истребители размещают на Дальнем Востоке, вероятно, из-за того, что наращивает свою мощь Япония. Также, по мнению Сытника, в регионе много американских военных баз.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил об активном сотрудничество Турции и России в сфере оборонной промышленности. По его словам, один из пунктов сотрудничества — создание национальных боевых самолётов TF-X. Демир рассказал, что Россия может подключиться к локализации определённых авиационных систем.