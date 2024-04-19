Летчик раскрыл недостатки самого дорогого истребителя США F-35 Генерал-майор Попов: США слишком завысили требования к F-35

Фото: Petty Officer 3rd Class August C/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-35

Технические трудности преследуют программу истребителя F-35 из-за того, что в США слишком завысили технические требования к этому самолету и не могут их реализовать, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. Так он прокомментировал заявление Счетной палаты США о том, что стоимость программы F-35 превысила целых $2 трлн, однако самолеты при этом все еще нуждаются в доработке.

Только 30% F-35 остаются у американцев боеготовыми, остальные — или в ремонте, или на доработке. На них постоянно меняется стелс-покрытие, поскольку оно недолговечное, меняют кислородную систему обеспечения безопасности полетов экипажей. Вся внутренняя начинка этого самолета не отлажена должным образом, хотя он уже более 10 лет находится в эксплуатации, — рассказал Попов.

Он отметил, что проблемы с воплощением самолета долгое время скрывались, поэтому он стал самым дорогим истребителем в мире. Кроме того, о разрыве между запросами и возможностями не знали даже в Конгрессе США.

Во-первых, были даны слишком завышенные рекламные показатели. Во-вторых, технические требования к тому, что США хотели получить от этого самолета, не соответствовали технологическим возможностям их производства. При этом еще не преодоленный разрыв между запросами и возможностями производства в свое время был скрыт и от общества, и даже от Конгресса. В результате, F-35 оказался не просто самым дорогим истребителем пятого поколения, но и еще и не полностью отвечающим возложенным на него задачам, — пояснил Попов.

Ранее Счётная палата США заявила, что общая стоимость программы F-35 оказалась больше предыдущих оценок и превысила $2 трлн., при том, что количество часов налёта этих истребителей сокращается, а целевые показатели боеспособности в ближайшие годы так и не будут достигнуты.

Также сообщалось, что бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине, если поставки данной техники все же состоятся. При этом с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.