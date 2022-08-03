Защиту Петербурга с моря обеспечат ракетными комплексами «Бастион» «Известия»: защиту Петербурга с моря обеспечат ракетными комплексами «Бастион»

Фото: MOD Russia / Twitter

Министерство обороны России планирует обеспечить защиту Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) ВМФ России береговыми ракетными комплексами «Бастион», пишут «Известия» со ссылкой на источники. Отмечается, что принципиальное решение об этом уже принято, но сроки ещё не определены. Согласно своим военно-техническим характеристикам, комплексы смогут обеспечить защиту всего региона.

«Бастион» в своей современной модификации — многоцелевое средство, он может использоваться как для береговой обороны, так и для ударов по наземным целям на значительную дальность, — рассказал изданию директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он добавил, что одной из причин такого решения со стороны российского военного ведомства является вступление в НАТО Финляндии. Авторы материала уточняют, что ракеты «Бастионов» способны поражать цели на дистанции 600 километров.

Военное руководство Китая ранее приняло решение отправить на учения в районе Тайваня новейшие истребители пятого поколения J-20, сообщает телеканал CCTV. Отмечается, что в сторону острова направлено несколько самолётов данного типа. В руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) добавили, что в регион направлены мобильные ракетные пусковые установки и реактивные системы залпового огня.