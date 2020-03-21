https://static.news.ru/photo/b0ac9c78-6c08-11ea-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

National Interest проанализировал плюсы и минусы российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и признал, что единственным, но важным его недочётом является отсутствие стелс-технологий.

В публикации подчёркивается, что российскому бомбардировщику нет равных по скорости, тяжести и размерам, а также он обладает внушительной грузоподъёмностью и способностью нести ядерное вооружение. Среди других достоинств Ту-160 упомянута переменная стреловидность крыла, позволяющая выполнять манёвры и на низких, и на сверхзвуковых скоростях.

Как писал NEWS.ru ранее, 20 марта состоялся первый полёт второго глубокомодернизированного ракетоносца Ту-22М3М. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиазавода.