Закупку Японией истребителей F-35 назвали шагом к доктрине ядерного удара

Закупка Японией истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на замену F-15 — шаг к принятию доктрины превентивного ядерного удара, считают обозреватели Military Watch, передаёт «ПолитРоссия». В таком случае это станет беспрецедентным шагом с имперской эпохи 1940-х годов, отмечают авторы.

Истребитель F-15 оптимизирован для воздушного боя, в то время как F-35 был разработан в первую очередь для ударных миссий с расширенными возможностями скрытности. Более того, F-35 способен доставлять ядерные бомбы, и японский воздушный флот из более чем 100 таких самолетов, которые Япония уже заказала в США, может сыграть ключевую роль в размещении ядерного оружия, — сообщает издание.

При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг перспективу размещения в стране американского ядерного оружия. По его словам, это невозможно сделать, так как Токио придерживается трёх неядерных принципов. Они подразумевают отказ от владения, производства и ввоза в страну ядерного вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО не только принимают нелегитимные санкции в экономической сфере, но и делают агрессивные высказывания в адрес РФ.