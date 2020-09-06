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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева)
Оружие

«АрМИ-2020»: торжественное закрытие игр и концерт в Алабино

18:01, 06 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные армейские игры «АрМИ-2020» завершились. В парке «Патриот» в Подмосковье прошла церемония закрытия. В этом году команды из 32 государств участвовали в соревнованиях на 29 полигонах в пяти странах. В общем зачёте победила сборная команда России.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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