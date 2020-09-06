«АрМИ-2020»: торжественное закрытие игр и концерт в Алабино

В рамках форума «Армия-2020» 28 и 29 августа состоялись полёты военной авиации. На аэродроме Кубинка можно было наблюдать в небе многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С, закладывающий виражи, «бочки» и всевозможные петли — головокружительный пилотаж возможен благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Часть программы была посвящена легендарным «Стрижам». Пилотажная группа выстраивала ромб из девяти истребителей МиГ-29.

Вертолёты Ка-52 и Ми-28 демонстрировали свои возможности в перерывах. Закрыли авиашоу «Русские Витязи». Впервые в одном строю Су-30СМ и Су-35С — всего шесть боевых машин. Также зрители могли наблюдать уникальное...