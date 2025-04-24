Захваченная в приграничье БМП Bradley разочаровала морпехов ВС России Российские морпехи выявили проблемы с пушкой и электрикой у трофейной Bradley

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

БМП М2 Bradley

Морские пехотинцы из 155-й бригады ВС России опробовали захваченную в Курской области БМП М2 Bradley ВСУ американского производства, сообщает RT. Бронемашина оказалась в руках российских военных после атаки FPV-дроном около Казачьей Локни, долгие проверки выявили у БМП целый ряд недочетов.

У нее 25-мм пушка. Привередливая очень пушка, — отметил один из бойцов.

Электрика американской БМП также вызвала серьезные нарекания российских военных. Неисправность любого электрического модуля (привода поворота башни или прицела) оставляет боевую машину без вооружения. Кроме того, российские военные указали на невысокую проходимость Bradley.

Ранее офицер 114-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Харам заявил, что ВСУ ограничены в маневре в ДНР из-за тяжелой западной бронетехники, в том числе БМП Bradley и танков Abrams. Против украинских войск играет рельеф северного берега реки Волчьей в районе Андреевки и Алексеевки в ДНР, где местность заболочена. Командование ВСУ, по его словам, в точности копирует тактику фашистских захватчиков периода Великой Отечественной войны. Украинские военные стараются занимать высоты.