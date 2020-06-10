Подлодку «Князь Владимир» назвали краеугольным камнем флота РФ

https://static.news.ru/photo/11e3185a-ab5b-11ea-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.co

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» усилит мощь военно-морского флота России, пишет журнал The National Interest.

Новая субмарина проекта 955А «Борей» готова к поступлению на вооружение 31-й дивизии подводных лодок Северного флота. Официальное принятие на вооружении АПЛ «Князь Владимир» запланировано на 12 июня, сообщает со ссылкой на издание «ПолитЭксперт».

Отмечается, что подлодке присвоили класс крупных подводных лодок, которые предназначены для длительного пребывания в море. По мнению экспертов издания, основная цель подводных лодок класса «Борей» заключается в разрушении городов противника, даже если другие ядерные силы будут уже уничтожены. Таким образом подлодка станет краеугольным камнем в стратегии сдерживания.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» обладает низкой шумностью и улучшенной системой управления. Корабль оснащён комплексом из 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с ядерным зарядом и современным торпедным оружием — 533-мм аппаратом.

Как писал NEWS.ru, 21 мая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море. В настоящий момент крейсер находится в Северодвинске, где с 6 июня официально ограничены въезд и выезд из-за коронавируса.