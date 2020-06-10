Подлодку «Князь Владимир» назвали краеугольным камнем флота РФ

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» усилит мощь военно-морского флота России, пишет журнал The National Interest.
Новая субмарина проекта 955А «Борей» готова к поступлению на вооружение 31-й дивизии подводных лодок Северного флота. Официальное принятие на вооружении АПЛ «Князь Владимир» запланировано на 12 июня,
Отмечается, что подлодке присвоили класс крупных подводных лодок, которые предназначены для длительного пребывания в море. По мнению экспертов издания, основная цель подводных лодок класса «Борей» заключается в разрушении городов противника, даже если другие ядерные силы будут уже уничтожены. Таким образом подлодка станет краеугольным камнем в стратегии сдерживания.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» обладает низкой шумностью и улучшенной системой управления. Корабль оснащён комплексом из 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с ядерным зарядом и современным торпедным оружием — 533-мм аппаратом.
Как писал NEWS.ru, 21 мая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море. В настоящий момент крейсер находится в Северодвинске, где с 6 июня официально ограничены въезд и выезд из-за коронавируса.
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