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Южнокорейские военные сообщили о неудачном запуске снаряда КНДР

Yonhap: военные Южной Кореи сообщили о неудачном запуске снаряда КНДР
05:49, 16 марта 2022
Южнокорейские военные сообщили о неудачном запуске снаряда КНДР Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press
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Запуск неопознаного снаряда, который КНДР произвела из района Сунан, оказался неудачным. Такое мнение выразили южнокорейские военные. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Республики Корея.

По данным военных, запуск произошёл около 09:30 по местному времени (03:30 мск) из района Сунан в Пхеньяне и закончился «неудачей сразу после старта». Разведки США и Южной Кореи анализируют имеющиеся данные.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела очередной запуск неопознанного снаряда, который мог оказаться баллистической ракетой. Этот запуск стал уже десятым ракетным пуском Северной Кореи в этом году.

Ранее пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря КНДР произвела 5 марта. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея.

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